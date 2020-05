Albania: Rama, una svolta il ritorno dell’opposizione al tavolo delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dell’opposizione extraparlamentare albanese al tavolo sulla riforma elettorale è una svolta positiva per il paese. Lo scrive il premier albanese, Edi Rama, su Twitter. “Il ritorno dell'opposizione extraparlamentare al tavolo delle riforme elettorali è una svolta da accogliere! Meglio tardi che mai e inshallah questa volta fino alla fine di questo lungo processo, perché il tempo non aspetta e con buona volontà può essere rapidamente raggiunto il consenso”, afferma Rama. "Siamo sulla soglia dell'approvazione del piano d'azione per i negoziati in seno da parte del Consiglio nazionale per l'integrazione. E non c'è migliore opportunità per il presidente, l'opposizione, le istituzioni giudiziarie, i partner internazionali per la giustizia e l’integrazione, di riunirsi urgentemente a un tavolo a carte scoperte”, aggiunge Rama. In merito alla presentazione del presidente Ilir Meta di una piattaforma in 14 punti in cui si afferma la necessità di convocare il Consiglio politico sulla riforme costituzionali e che tutti i partiti interagiscano grazie ad "un dialogo costruttivo", il capo di governo dichiara: "Il presidente non mi ha consegnato alcuna piattaforma, ma sono pronto a sedermi con lui in ogni momento, con l'opposizione all'interno e all'esterno del Parlamento e con tutti i partner della riforma della giustizia”.(Alt)