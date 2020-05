Venezuela: Maduro, prove missilistiche in base militare al largo di Caracas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la rivista "Time", le cinque petroliere iraniane stanno navigando hanno un carico di prodotti petroliferi dal valore di almeno 45,5 milioni di dollari. Tutte le navi coinvolte appartengono a compagnie statali o parastatali iraniane e battono la bandiera della Repubblica islamica. Una delle petroliere, la Clavel, la sola ad aver attivato il transponder per un breve periodo, sta navigando nell’Oceano Atlantico e, in base agli ultimi rilevamenti, si trova a circa 200 chilometri dallo Stretto di Gibilterra. La rotta prevista non è segnalata, ma da alcuni calcoli del sito specializzato “Marine Traffic” dovrebbe giungere a destinazione il 2 giugno. Movimenti che non sono passati inosservati a Washington. Secondo il "Wall Street Journal”, l'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump sta valutando inoltre nuove sanzioni e altre misure legali per interrompere il traffico. (segue) (Brb)