Venezuela: Maduro, prove missilistiche in base militare al largo di Caracas (5)

- Da ultimo, lo stesso presidente Trump ha dichiarato di avere "circondato" il governo di Nicolas Maduro, sostenendo che "qualcosa accadrà" in Venezuela. “Li abbiamo circondati a un livello che nessuno conosce, ma loro lo sanno”, ha detto Trump in una conversazione telefonica tenuta giovedì con i membri della comunità ispanica negli Stati Uniti. Il Venezuela, ha aggiunto Trump, attraversa un momento “molto interessante”. "Succederà qualcosa, perché non sopporteremo oltre", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli. Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha da parte sua messo in guardia dalle “implicazioni geopolitiche e dalle minacce alla sicurezza rappresentate dal rafforzamento delle relazioni tra Venezuela e Iran per la regione, l’emisfero e il mondo”. “E’ la sincronizzazione di due sistemi che praticano la violazione dei diritti umani e promuovono il terrorismo”, ha detto Guaidò, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dal suo ufficio di comunicazione. “Non possiamo confermare che le petrolifere iraniane (in viaggio verso il Venezuela) trasportino solo carburante”, ha aggiunto il leader di opposizione, secondo cui le importazioni serviranno solo ad “arricchire la mafia del carburante”. (segue) (Brb)