Venezuela: Maduro, prove missilistiche in base militare al largo di Caracas (6)

- "Scudo bolivariano" è una esercitazione militare "permanente" che il governo maduro ha avviato a metà febbraio per difendere il paese contro le "aggressioni" in gran parte attribuite al governo Usa. Il Venezuela “è un paese minacciato dall’imperialismo e dobbiamo prepararci per consolidare un apparato civico-militare per la difesa della pace e dell’integrità territoriale del paese”, ha spiegato il presidente. “Noi che amiamo il Venezuela, ci portiamo avanti sull’offensiva, non periamo un solo giorno. È tempo di avanzare a livello istituzionale, politico, popolare e militare. Offensiva e battaglia permanente!”, rimarcava Maduro. (Brb)