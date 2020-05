Minori: Medicina solidale, scegliere nuovo garante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina Solidale in una nota afferma: "ringraziando la dottoressa Albano per il lavoro a tutela delle persone di età minore svolto come Garante Infanzia per l'italia, nell'imminenza della nomina del suo successore chiediamo ai presidenti di Camera e Senato di orientare la loro scelta a personalità che abbiamo esperienza specifica e specialistica di settore e che abbiano dato prova di un reale interesse alla tutela dell'infanzia e del riconoscimento dei diritti delle nuove generazioni presenti nel nostro Paese". (segue) (Com)