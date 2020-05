Minori: Medicina solidale, scegliere nuovo garante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al nuovo garante – aggiunge - di battersi perché il preminente interesse del minore non sia più soltanto un mero slogan per tutelare gli interessi egoistici di chi li rappresenta ma in res diventi l'orientamento fondante di quanti nei diversi settori si impegnano per migliorare la condizione dei bambini in Italia. Chiediamo inoltre che si avvii in Italia – specifica- una processo di revisione dei quadri normativi che disciplinano la tutela delle persone di età minore in sede civile e penale a partire dall'età del loro ascolto ancora anacronisticamente fissata come obbligatoria solo dopo i 12 anni. Un bambino infatti non è più influenzabile di adulti che frequentemente e cinicamente usano i più piccoli per ritorsioni legali e per tipologie di sfruttamento di vario genere". (segue) (Com)