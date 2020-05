Germania-Ue: ministro Interno Seehofer, deluso da Commissione su politica migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha criticato duramente la Commissione europea, per la quale nutriva “grandi speranze” andate “deluse”, in particolare in materia di politica migratoria. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”, Seehofer ha affermato: “Posso occuparmi dei salvataggio in mare e dei bambini nei campi profughi in Grecia. Posso lottare per una politica comune in materia di asilo.” Tuttavia, ha evidenziato il ministro dell'Interno tedesco, “questi sono compiti della Commissione europea”. Inoltre, Seehofer ha osservato che, “quando si è trattato di un programma di investimenti europeo” per far fronte alla crisi del coronavirus, “l'iniziativa è arrivata dalla Germania e dalla Francia” e non dalla Commissione europea. Il riferimento è al fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi, annunciato il 18 maggio scorso dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron. Seehofer ha criticato la Commissione europea anche perché avvierebbe “insolitamente spesso” procedure di infrazione contro gli Stati membri. (segue) (Geb)