Germania-Ue: ministro Interno Seehofer, deluso da Commissione su politica migratoria (2)

- A tal riguardo, il ministro dell'Interno tedesco si è chiesto “come dovrebbe essere promossa in questo modo una crescita comune in Europa”. In particolare, Seehofer ha affermato di avere “una scarsa comprensione” per la procedura di infrazione contro la Germania che la Commissione europea sta attualmente valutando di avviare. Si tratterebbe della reazione alla sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha giudicato il programma di acquisto di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona (Pspp), attuato dalla Bce dal 2015, in parte in contrasto con la Legge fondamentale tedesca. Seehofer ha quindi annunciato che abbandonerà completamente la politica dopo la fine dell'attuale legislatura, prevista a settembre del 2021 con le prossime elezioni federali. Dopo il voto, ha dichiarato il ministro dell'Interno tedesco, “avvierò un programma di revisione totale di tutto ciò che ho fatto per 50 anni”. Seehofer ha, quindi, concluso: “Sarò apolitico, non mi si troverà in nessun consiglio di vigilanza, non mi si potrà tenere rinchiuso nella politica attuale”. (Geb)