Fase 2: Confesercenti Roma, ripartenza in salita, serve stop a strisce blu

- Il 10 per cento delle attività commerciali di Roma rischia di non riaprire mai più. E la percentuale potrebbe essere ancora più alta se gli incassi resteranno quelli registrati con l’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria. In un’intervista ad “Agenzia Nova”, il presidente di Confesercenti di Roma, Frosinone e Rieti, Valter Giammaria, spiega: “Con l’avvio della fase 2 hanno riaperto soltanto il 30-40 per cento degli esercizi che effettuano somministrazione, quindi bar e ristoranti, un 60 per cento è ancora chiuso”. Ma anche per chi ha riaperto gli affari non vanno bene. “È un momento drammatico - sottolinea Giammaria -, senza il turismo e con moltissima gente ancora in smart working non c’è passaggio su strada e le persone, anche perché si sono abituate a stare a casa e hanno paura del virus, non escono per fare acquisti, quindi anche chi ha riaperto sta registrando incassi bassissimi. E se gli incassi saranno quelli attuali ancora a lungo ci sarà un’ulteriore percentuale di chiusure. Dobbiamo certamente sperare nel vaccino al più presto, ma anche pian piano tornare alla vita normale seppur nel rispetto di tutte le misure per la tutela della salute”. E se per i piccoli negozi di alimentari, ortofrutta e macelleria “si è tornati un po’ alla normalità, ma non agli incassi di prima dell’emergenza” quelli che soffrono molto all’avvio della fase 2 sono “i negozi di abbigliamento, ripartiti lunedì scorso e che ancora non registrano acquisti”. (segue) (Rer)