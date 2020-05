Fase 2: Confesercenti Roma, ripartenza in salita, serve stop a strisce blu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le cause di questa ripartenza in salita, secondo il presidente di Confesercenti Roma, c’è “una situazione molto critica dal punto di vista della liquidità, perché gli aiuti messi in campo dal governo negli scorsi mesi erano solo in forma di prestito e non tutti hanno potuto farvi accesso”, ma pesa anche la crisi dei consumi: “La cassa integrazione sarà arrivata al massimo al 2 per cento dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta”, aggiunge Giammaria. Nella Capitale, poi, “è anche la mancata proroga della sospensione della tariffa per il parcheggio sulle strisce blu. Noi continuiamo a chiedere – dice Giammaria – che il Comune di Roma almeno fino alla fine dell’emergenza lasci aperte le ztl, misura per ora solo prorogata, e chiediamo che sospenda le tariffe per le strisce blu. Nel centro di Roma c’è il 35 per cento di tutte le attività commerciali della Capitale e le persone oggi, per evitare il trasporto pubblico, scelgono di spostarsi con i mezzi privati: bisogna permettergli di arrivare facilmente ai negozi del centro ma anche di altre zone senza dover pagare il parcheggio”. (segue) (Rer)