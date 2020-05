Fase 2: Confesercenti Roma, ripartenza in salita, serve stop a strisce blu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto stanotte è stato licenziato dalla giunta capitolina il provvedimento per consentire l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico con l’autocertificazione e per sospendere il Canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) per tutto il 2020. “Una misura che accogliamo con soddisfazione – commenta il presidente di Confesercenti Roma – avevamo chiesto attraverso la nostra Fiepet di più, il 50 per cento in più, ma troviamo positivo la misura, come avevamo chiesto, sua rivolta anche a chi ora non ha occupazione pubblica, perché permette di agevolare la tenuta del cliente che non è disposto a lunghe file per prendere un caffè o mangiare al ristorante”. Un provvedimento “positivo per bar e ristoranti ma che troviamo idoneo per altri esercizi commerciali, non ha molto senso per un negozio di abbigliamento o una libreria avere uno spazio su strada, non sono ambulanti”, conclude Giammaria. (Rer)