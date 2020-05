Speciale energia: sentenza Corte di giustizia Ue "congela" il progetto del gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia europea pone un nuovo ostacolo al progetto del gasdotto Nord Stream 2 dichiarando di fatto irricevibili i ricorsi presentati dall’operatore del progetto. Il piano versa da mesi in una fase difficile a causa delle sanzioni minacciate dagli Stati Uniti che di fatto hanno congelato i lavori. Ora la sentenza della Corte Ue pone Nord Stream 2 Ag – operatore del progetto – dinnanzi a un serio dilemma sul futuro dell'opera. La sentenza della Corte europea ha respinto i ricorsi presentati dalla società russa, affermando che il Nord Stream 2 non è stato direttamente interessato dalle modifiche alla Direttiva Ue sul gas in quanto le norme sono state recepite e applicate discrezionalmente dai governi nazionali – fra cui quello tedesco – e quindi qualsiasi ricorso ha valore a livello nazionale. Tuttavia, la sentenza di ieri segue di pochi giorni la decisione dall'Agenzia federale per le reti della Germania (Bnetza) di respingere la richiesta dei consorzi Nord Stream Ag e Nord Stream 2 Ag di una deroga sull’applicazione della Direttiva europea sul gas. La Bnetza basa la sua decisione sul fatto che il gasdotto non è stato ancora completato entro il termine del 23 maggio 2019, data stabilita nella direttiva europea sul gas per giustificare le esenzioni dalla sua applicazione. Nord Stream 2 Ag ribatte che, per ottenere tale esonero, è sufficiente “aver completato” gli impegni relativi al progetto entro il 23 maggio scorso. In particolare, il consorzio ha comunicato alla Bnetza di aver effettuato “investimenti irrevocabili per un valore di miliardi di euro molto prima che la Commissione europea annunciasse il suo piano di modificare la direttiva sul gas”. (Rum)