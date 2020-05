Speciale energia: Tunisia, settore delle rinnovabili fortemente colpito dalla serrata anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende che operano nel campo delle energie da fonti rinnovabili in Tunisia sono state fortemente colpite dalla serrata anti-coronavirus. Lo ha detto il presidente della Camera sindacale del fotovoltaico (Cspv), Ali Kanzari, durante un webinar sulle ripercussioni della pandemia di Covid-19 sulla strategia di sviluppo delle energie rinnovabili in Tunisia, organizzato dalla Camera dell'industria e del commercio tunisino-tedesca. “A livello internazionale, le misure di contenimento hanno ampiamente interrotto lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il trasporto via mare, aereo e terrestre ha visto un rallentamento, comportando la sospensione della catena di approvvigionamento. I progetti in servizio che non richiedono una presenza umana (parchi eolici e fotovoltaici) hanno continuato a produrre, ma quelli in via di realizzazione sono stati sospesi. L'impatto economico e sociale sulle imprese e sull'occupazione è enorme", ha detto Kanzari. (Tut)