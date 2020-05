Speciale energia: Terna, domanda di elettricità in Italia in calo del 17,2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di elettricità in Italia è stata di 19,9 miliardi di kilowattora (kWh) ad aprile, in diminuzione del 17,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. "La riduzione dei consumi registrata risente dell’impatto delle misure introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -18,2 per cento", spiega la compagnia in un comunicato stampa. Nel primo quadrimestre del 2020 la domanda risulta in flessione del 7,4 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In termini rettificati la variazione è pari a -8,4 per cento, precisa Terna. A livello territoriale la variazione tendenziale di aprile 2020 è risultata ovunque negativa: -20,3 per cento al Nord, -16 per cento al Centro e -11,2 per cento al Sud. In termini congiunturali, spiega ancora la società che gestisce la rete elettrica in Italia, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura dell’energia elettrica richiesta ad aprile 2020 ha fatto registrare una variazione negativa (-7,5 per cento) rispetto al mese precedente (marzo 2020). (Com)