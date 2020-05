Speciale energia: assessore Cattaneo, da Regione Lombardia 5 milioni a comuni per efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha assegnato tramite bando 5 milioni di euro ai Comuni per 15 progetti di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale destinati a servizi abitativi pubblici. "Sostenibilità e efficientamento energetico - commenta l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - sono priorità di questa amministrazione regionale. La lotta al cambiamento climatico deve partire dal basso, dai territori, da modelli di sviluppo improntati sull'economia circolare e sostenibile". "Abbiamo voluto sostenere i Comuni - ha aggiunto - finanziando progetti che prevedono interventi di ristrutturazione energetica importante e permetteranno minori emissioni in atmosfera". I cinque milioni di euro assegnati ai Comuni da Regione Lombardia permetteranno di realizzare interventi di ristrutturazione energetica importante come la coibentazione delle pareti, la copertura degli edifici e la sostituzione serramenti. Altri interventi riguardano soprattutto progetti di sostenibilità ambientale come la sostituzione o l'efficientamento dei generatori di calore, l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto per coprire i consumi elettrici delle parti comuni come l'illuminazione di scale e cortili e il funzionamento degli ascensori in abbinamento a sistemi di accumulo. "Questi progetti - ha rimarcato l'assessore - consentiranno un risparmio energetico in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile pari a circa 1,9 GWh/anno e permetteranno l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 100 kW". (com)