Speciale energia: il Portogallo ferma le importazioni di gas dall’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo non ha importato alcuna quantità di gas algerino durante il mese di aprile. Secondo quanto riferisce l’agenzia specializzata "Argus Media", l'approvvigionamento gasiero del paese lusitano è stato coperto al 100 per cento dalle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl). Una situazione dovuta alla debole domanda energetica in Portogallo a causa della serrata anti-coronavirus. Le importazioni portoghesi di Gnl sono ammontate a circa 345.000 tonnellate nel mese di aprile, una quantità in linea con i dati di marzo ma in calo rispetto al picco di febbraio. La società portoghese Galp riceve 2,3 miliardi di metri cubi di gas algerino all’anno nel quadro di un contratto, in scadenza nel 2020, firmato con la compagnia energetica algerina Sonatrach. L'anno scorso, le due società hanno concordato un nuovo contratto per la fornitura decennale di gas per quantità pari a 2,5 miliardi di metri cubi all’anno. (Ala)