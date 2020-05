Viabilità: Anas, eseguite prove di carico su viadotto statale 36 a Bosisio Parini (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come programmato, la scorsa notte Anas ha eseguito le prove di carico sul viadotto 17 al km 37,900, lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Per consentire l'esecuzione delle operazioni in piena sicurezza - fa sapere Anas in una nota - la statale è stata chiusa provvisoriamente al transito in corrispondenza dell'infrastruttura ed è tornata regolarmente percorribile alle ore 5. La prova di carico si è svolta in due fasi che hanno previsto prima la sosta sul ponte di sei mezzi pesanti, per raggiungere il carico totale, su entrambe le corsie, di 400 tonnellate, allo scopo di valutare la risposta dell'infrastruttura. La seconda fase ha invece riguardato la verifica della sollecitazione imposta dai veicoli, tramite l'utilizzo di specifica strumentazione di misurazione.(com)