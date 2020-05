Fase 2: Galli (ospedale Sacco), su centri estivi serve considerare stato esposizione a virus dei bambini prima di ammetterli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I centri estivi per i bambini sono sicuramente una necessità e un’importante iniziativa che potrebbe essere di grande sostegno quando i genitori sono chiamati a lavorare anche nei mesi estivi. Questo è un punto, ma certamente se si riuniscono molti bambini e molti ragazzi in una situazione in cui condividono spazi e momenti comuni e si spera di poter far mantenere loro il distanziamento e la mascherina con la stessa efficienza ed attenzione che puoi ottenere con gli adulti, è chiaro che questo non avverrà". Lo ha detto a Sky Tg24 Massimo Galli, primario infettivologo dell' ospedale Sacco di Milano. "È notorio - ha aggiunto - che per quanto riguarda ragazzi e bambini la probabilità di sviluppare una malattia grave è estremamente inferiore a quanto possa accadere per gli anziani o per le persone che hanno delle malattie associate, però è altrettanto vero che questi bambini e ragazzi possono poi diventare il bacino per il virus per essere trasmesso agli altri. Se vogliamo quindi aprire a questa possibilità dovremmo farlo considerando lo stato di salute o meglio ancora lo stato di esposizione al virus di questi ragazzi e bambini prima di metterli tutti quanti insieme. Il 100 per cento di garanzia - ha concluso il professore - non ci sarà mai ma con certi metodi potremmo comunque togliere il grosso del problema al momento di ammissione ai centri estivi, questo andrebbe fatto”. (com)