Germania: organizzazioni giovani SpD, Verdi e La Sinistra, abolire servizi segreti interni

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni della Germania, deve essere abolito perché “equipara il terrorismo di destra e l'impegno per la giustizia per il clima come forme di estremismo”. In tal modo, l'agenzia dimostra di “non essere in grado di combattere in maniera adeguata le tendenze fasciste”. Inoltre, il BfV “non è stato capace di avviare l'azione necessaria nella lotta contro le cellule del terrorismo di destra”, che negli ultimi tempi è tornato a colpire in Germania. È quanto affermano in una dichiarazione comune le organizzazioni giovanili di Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e La Sinistra, rispettivamente i Giovani socialisti (Juso), la Gioventù verde e Gioventù di sinistra-Solid. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la richiesta delle tre organizzazioni reagisce alla decisione della sezione del BfV di Berlino con cui il movimento ambientalista Ende Gelaende, ossia “Fine agli impianti” a carbone, è stata classificata come organizzazione di estrema sinistra. Fondato nel 2015, Ende Gelaende è un movimento di disobbedienza civile dedito ad azioni di massa per la promozione della giustizia climatica, come l'occupazione di miniere e centrali a carbone per la promozione della giustizia climatica. Tuttavia, per il BfV di Berlino, Ende Gelaende ha dimostrato di “accettare o almeno tollerare l'uso della violenza in azioni di disobbedienza civile”. Juso, Gioventù verde e Solid si dichiarano “orgogliosi di far parte di questo movimento per il clima e di sostenere da anni con Ende Gelaende un pianeta in cui vale la pena vivere”. Per le tre organizzazioni, “chiunque confonda la protezione del clima con l'ostilità alla Costituzione non ha compreso l'urgenza e la forza della crisi climatica”. Il BfV “confonde ancora una volta l'anticapitalismo con l'opposizione alla democrazia e identifica democrazia e capitalismo”. Juso, Gioventù verde e Solid concludono: “Opponiamo un chiaro rifiuto a questa equazione”. (Geb)