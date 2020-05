Scuola: Casa (M5s), reclutamento per soli titoli è quanto di meno equo si possa proporre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casa poi prosegue: "Le preoccupazioni sulle misure da adottare per garantire la sicurezza dei partecipanti sono più che legittime. Ma come è accaduto per ogni altra attività, è assolutamente possibile prevedere ogni necessaria e indispensabile misura di sicurezza per la salute di chi dovrà svolgere le prove. Ci vorrà un grosso sforzo organizzativo, è vero. Tuttavia bisogna ripartire, avendo cautela e non paura. Continuare a rinviare l'approvazione in Senato del decreto Scuola di aprile - conclude la deputata del Movimento cinque stelle - equivale a sprecare tempo prezioso e a lasciare nel limbo gli insegnanti. Pensiamo anche alle graduatorie e a tutte le altre norme che sono inserite all'interno del provvedimento. Non possiamo perderci tra dissidi e contrasti". (Rin)