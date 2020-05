Corea del Nord: svolta storica a Pyongyang, “Kim non può piegare il tempo e lo spazio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ufficiale: il leader della Corea del Nord, Kim Yong-un, non può piegare il tempo e lo spazio. Ad annunciarlo è il quotidiano di Stato “Rodong Sinmun”, costretto ad ammettere ai suoi lettori che, “in termini realistici, nessuna persona può scomparire all’improvviso e riapparire piegando lo spazio”. Eppure, in Corea del Nord è tradizione consolidata che alla famiglia Kim venga attribuito il potere del “Chukjibeop”, traducibile come “magia della distanza che si contrae” ed equiparabile al teletrasporto. Si tratta di un concetto comune alla mitologia dell’Estremo Oriente, noto anche in cinese con il nome Qinggong e in giapponese con quello di Shukuchi. “Il generale usa il Chukjibeop” è anche il titolo di una popolare canzone nordcoreana dedicata a Kim Jong-il, padre dell’attuale leader. Il concetto del “Chukjibeop” è uno dei tanti cui la tradizione culturale nordcoreana fa ricorso per perpetuare l’aura mitologica che aleggia attorno ai Kim. Proprio di recente, peraltro, il leader in carica era sparito dalla scena pubblica per 20 giorni, alimentando le voci più disparate sul suo stato di salute, salvo poi ricomparire lo scorso primo maggio in occasione dell’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. Nell’occasione, ha chiarito il “Rodong Sinmun”, non si è trattato di “Chukjibeop”.(Res)