Commercio: assessore Roma, chiederemo a ordini professionali prezzi calmierati per osp

- "Oggi io e il presidente Coia invieremo una lettera per chiedere agli ordini professionali di applicare tariffe calmierate e scontistiche per agevolare gli esercenti, visto che la planimetria è necessaria (per presentare le domande di estensione dell'osp, ndr) e non se ne può fare a meno". Lo ha detto l'assessore al Commercio di Roma Capitale Carlo Cafarotti parlando nel corso della seduta di questa mattina dell'omologa commissione dove ha illustrato le novità introdotte dalle due delibere approvate nella notte dalla giunta. Per il presidente della commissione, Andrea Coia, "si tratterebbe di un'iniziativa utile sia per i commercianti, che possono ottenere un prezzo calmierato, sia per gli ordini professionali che con un elevato numero di domande potranno sostenere i loro iscritti anche con tariffe più basse". (Rer)