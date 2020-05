Imprese: Gruppo Cap, assemblea dei soci approva piano di investimento da 5 miliardi in 5 anni, Russo confermato ad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato, il bilancio della capogruppo e il piano di piano di investimenti al 2024, precedentemente approvati dal Consiglio di amministrazione di Cap Holding il 20 aprile scorso. In dettaglio, il totale dei ricavi raggiunge quota 369.265.065 euro per la quasi totalità frutto del servizio idrico, registrando un aumento del 6 per cento rispetto al 2018 (348.162.207), mentre il saldo di gestione è pari a 32.259.106 di euro. Il risultato operativo nel 2019 ammonta a 52.152.525 euro, mentre l'Ebitda è di 109.181.127 euro. Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche si attestano a 107.441.854 euro, registrando un incremento del 12,6 per cento rispetto al 2018 (95.452.714). L’Assemblea dei Soci ha inoltre approvato l’acquisto delle partecipazioni in Core, Consorzio Recupero Energetici, il cui termovalorizzatore, in procinto di terminare la sua attività entro la primavera del 2021, è il fulcro del progetto Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, che grazie a un investimento di 56 milioni di euro, intende diventare un punto di eccellenza per la produzione di biometano dalla frazione umida dei rifiuti (Forsu) e per la valorizzazione dei fanghi da depurazione. (com)