Trasporto aereo: Virgin Atlantic non riprenderà voli prima di agosto per misure quarantena

- La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha comunicato che con le attuali misure di quarantena del governo, i voli non riprenderanno prima di agosto. Lo riporta l'emittente televisiva Sky News. "La sicurezza e la protezione dei nostri clienti rimane sempre la nostra priorità, e la salute pubblica deve venire per prima", ha dichiarato Virgin Atlantic. Secondo la compagnia aerea, non c'è motivo di riaprire i voli prima di agosto perché con le attuali misure governative in atto non ci sarebbe abbastanza domanda per trarre un effettivo profitto. Il governo britannico ha infatti deciso di introdurre una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che entrano nel paese, con ovvie conseguenze sul settore dei trasporti aerei.(Rel)