Roma: Savino (FI), Pd si piegherà anche a ricandidatura Raggi

- Il Pd e Italia Viva, "dopo aver digerito il giustizialismo grillino pur di salvare l’alleanza di Governo, saranno costretti a digerire anche la ricandidatura della Raggi a sindaco di Roma". Lo afferma, in una nota, Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Non sarà facile spiegarlo ai loro elettori - spiega Savino - e soprattutto sarà impossibile spiegarlo ai romani che non vedono l’ora di liberarsi dell’attuale amministrazione comunale. Contravvenendo anche alla regola dei due mandati, i grillini dimostrano di essere demagogici e menzogneri, non portavoce dei cittadini, ma esattamente uguali a quella 'casta' che, a parole, dicevano di voler combattere".(Com)