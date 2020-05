© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure hanno funzionato in tutte le Regioni ma in tutto il Paese permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi: il virus è in calo ma circola e dunque non possiamo abbandonare le misure di protezione personale". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. (Rin)