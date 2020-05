Germania-Ue: presidente Bundestag Schaeuble vuole dare attuazione a sentenza Bverfg su Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce) ha “la massima priorità” per il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble, che intende darvi attuazione prima che i lavori parlamentari si fermino per la pausa estiva. È quanto il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” afferma di aver appreso da fonti del Bundestag. In particolare, Schaeuble avrebbe istituito un comitato strettamente confidenziale incaricato di “concordare rapidamente sull'esecuzione” della pronuncia del Bverfg. Ne farebbero parte tutti rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari nonché delle commissioni Europa, Giustizia, Bilancio e Finanze del Bundestag. Schaeuble considererebbe, infatti, “suo dovere personale” adempiere agli obblighi che la sentenza del Bverfg pone per il Bundestag. Con il loro verdetto sul Pspp, emesso il 5 maggio scorso, i giudici costituzionali tedeschi hanno dichiarato il programma della Bce in parte in conflitto con la Legge fondamentale della Germania. Secondo il Bverfg, la Bce ha ora tre mesi di tempo per fornire chiarimenti sulla proporzionalità del programma per l'acquisto di titoli di Stato. Scaduto tale termine, la Bundesbank dovrà cessare la sua partecipazione al Pspp. Il governo federale e il Bundestag sono invece chiamati da subito a opporsi all'attuazione del Pspp nella sua forma attuale. (Geb)