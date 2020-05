Difesa: Finlandia esprime rammarico per ritiro degli Usa dal Trattato sui cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia esprime profondo rammarico per il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di ritirarsi dal Trattato sui cieli aperti. È quanto si legge in un tweet del ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, che commenta così la decisione espressa ieri dall’amministrazione presidenziale di Washington. “Speriamo che riconsiderino la loro posizione. Questo strumento operativo continua a essere prezioso per la sicurezza europea”, ha aggiunto Haavisto che ha “invitato la Russia a rispettare pienamente il trattato”. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato ieri il ritiro degli Usa dal Trattato sui cieli aperti. Il trattato è entrato in vigore nel 2002 e consente ai 34 paesi firmatari di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari. "A partire dai prossimi sei mesi, gli Stati Uniti non saranno più parte del trattato. Potremo, tuttavia, riconsiderare il nostro ritiro qualora la Russia ritorni alla piena osservanza del trattato", ha scritto Pompeo in una nota. "Dopo un'attenta considerazione, incluso il contributo di alleati e partner chiave, è diventato chiaro che non è più nell'interesse degli Stati Uniti rimanere parte del Trattato sui cieli aperti", ha continuato il segretario, che ha accusato la Russia di alimentare la sfiducia e le minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "La Russia ha violato in modo flagrante e continuo il trattato in vari modi per anni", ha scritto Pompeo. (Sts)