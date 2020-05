Polonia: coronavirus, nuovo volo speciale per italiani che desiderano rientrare in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 27 maggio alle ore 13 verrà messo a disposizione un nuovo volo speciale per i cittadini italiani in Polonia che volessero fare rientro nel nostro paese. Lo comunicano l'ambasciata d'Italia in Polonia e il ministero degli Esteri italiano via Twitter. Il volo, gestito da Air Dolomiti, partirà dall'aeroporto Chopin di Varsavia in direzione di Milano Malpensa. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell'ambasciata d'Italia a Varsavia. (Vap)