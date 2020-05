Energia: Terna, al via cantieri del nuovo elettrodotto Bisaccia-Deliceto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha avviato le attività per la realizzazione del nuovo elettrodotto Bisaccia- Deliceto. Come riferisce il relativo comunicato stampa, la nuova linea elettrica a 380 kilovolt collegherà le stazioni elettriche esistenti di Bisaccia (Avellino) e Deliceto (Foggia), per una lunghezza complessiva di circa 35 chilometri tra la Campania e la Puglia lungo il Subappennino dauno meridionale. L’intervento, prosegue la nota, consentirà di utilizzare al meglio l’energia degli impianti eolici al confine tra la Puglia e la Campania e scambiare in sicurezza la produzione di energia rinnovabile proveniente dal Sud, in particolare dalla Puglia, con la Campania. “Cittadini e imprese avranno molti benefici dal nuovo elettrodotto, che raccoglierà l’energia prodotta dai parchi eolici del territorio, decongestionando la rete elettrica e ampliandone l’offerta: avranno anche un servizio migliore in termini di qualità, sicurezza e continuità, permettendo così un maggiore sviluppo economico e sociale”, si legge nel comunicato. I cantieri, aperti dopo un lungo periodo di tempo dovuto alle necessarie indagini tecniche e ambientali, termineranno nel 2021. Le prime attività, si legge nella nota, riguardano la realizzazione delle fondazioni che consentiranno poi di proseguire con l’installazione dei sostegni: una volta conclusa questa fase si procederà con la posa dei conduttori e la messa in servizio. (Com)