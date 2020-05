Albania: presidente Meta, "ripristinare la democrazia tramite elezioni libere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il momento di unirsi ai movimenti civici che stanno protestando in tutta l'Albania "per creare un fronte unificato per il ripristino della democrazia attraverso elezioni libere e giuste". Lo ha dichiarato il presidente albanese, Ilir Meta, in un discorso con il quale oggi ha commemorato la fine della dittatura comunista. "Maggio è un mese speciale per commemorare le rivolte contro la dittatura più brutale che l'Europa abbia conosciuto in mezzo secolo", ha affermato il capo dello Stato, onorando "gli uomini con il cuore di leone di Bari Pass e Spac, le due più terribili prigioni (del comunismo albanese), che hanno osato rialzarsi e combattere per la loro libertà e i loro diritti anche dando la loro vita". "Loro hanno rotto il mito dell'inviolabilità del regime criminale e hanno dimostrato che poteva non essere eterno", ha sottolineato Meta passando poi a parlare dell'attualità. "Abbiamo visto dove è caduta la nostra democrazia", ha detto il presidente albanese auspicando la creazione di un fronte unificato per andare a elezioni. Meta ha definito la protesta degli artisti contro la demolizione del Teatro nazionale di Tirana "la causa più nobile di questi decenni ed un esempio di ispirazione per tutti coloro che hanno dignità e meritano libertà". (segue) (Alt)