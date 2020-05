Albania: presidente Meta, "ripristinare la democrazia tramite elezioni libere" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha ricevuto ieri, su sua richiesta, i leader dei partiti dell'opposizione unita. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza albanese, Meta li ha ringraziati per il loro impegno e per le loro proposte sul superamento della difficile situazione creatasi con l'emergenza Covid-19. Il capo dello Stato ha espresso inoltre "profonda preoccupazione" per la recente "demolizione illegale" del Teatro nazionale di Tirana, a suo modo di vedere "una provocazione contro la democrazia, lo stato di diritto e i valori europei". Altro tema oggetto dell'incontro è stato quello dell'integrazione europea del paese. Meta ha infine sottolineato l'importanza del lavoro dell'opposizione unita per "mostrare la volontà di ripristinare la legittimità di tutte le istituzioni attraverso elezioni libere e giuste". (segue) (Alt)