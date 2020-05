Fase 2: Zambianchi (Unioncamere E.R.), 88mila imprese in crisi di liquidità, serviranno 26 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 88mila le società di capitali, il 24 per cento del totale, che entreranno in crisi di liquidità a causa della crisi provocata dal coronavirus. Lo ha annunciato Alberto Zambianchi presidente di Unioncamere Emilia Romagna nel corso della conferenza stampa sul ruolo delle Camere di commercio di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto nell'affrontare la crisi provocata dal covid-19. “C'è bisogno di 26 miliardi di euro per riportare in il sistema – ha proseguito Zambianchi – con un impegno economico medio di 267mila euro per ciascuna azienda. Solo nel settore dell’alloggio e della ristorazione le imprese con necessità di ulteriore liquidità è del 65,9 per cento”. “Molte imprese hanno la forza di ripartire da sole – ha concluso il presidente di Unioncamere emiliano romagnolo - altre per riavviarsi necessitano di un sostegno”. (Rem)