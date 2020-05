Regno Unito: ministro Salute Hancock, disponibili test per coronavirus con risultato in 20 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha dichiarato che test per il coronavirus che danno un risultato in soli 20 minuti inizieranno a essere utilizzati dal 22 di maggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico "The Telegraph", Hancock ha annunciato così il lancio di test di massa che forniranno al pubblico l'informazione immediata riguardo alla positività o negatività al coronavirus. Se funziona, il programma verrà esteso a tutta la nazione in sei settimane, con strutture temporanee e drive-in in cui sarà possibile effettuare il test per il coronavirus. Hancock ha detto che il regime di test è la "stella polare per ridare la libertà al paese". Il ministro della Salute ha anche annunciato che il governo ha firmato contratti per 10 milioni di test sugli anticorpi, che verranno forniti prima di tutto ai membri del Sistema sanitario nazionale (Nhs) e ai lavoratori nelle case di riposo. Hancock ha dichiarato che i test sugli anticorpi del virus hanno mostrato che il 17 per cento degli abitanti di Londra, e almeno il 5 per cento dei cittadini nel resto del paese, avrebbero avuto il coronavirus. (Rel)