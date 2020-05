Israele-Nigeria: ambasciata ad Abuja dona aiuti in vista della fine del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Israele in Nigeria, la comunità ebraica locale e l'organizzazione Chabad hanno donato aiuti alimentari e materiale sanitario per combattere la Covid-19 alla popolazione musulmana, in vista della Eid al Fitr, la festa che conclude il mese sacro del digiuno rituale dell'Islam, il Ramadan. Lo riferisce la sede diplomatica su Twitter. Il cibo e i materiali sono stati distribuito nei campi profughi, negli orfanotrofi e nelle strutture che ospitano vedove. Per la prima volta, l'ambasciatore d'Israele in Nigeria, Shimon Ben-Shoshan, ha visitato la moschea nazionale di Abuja, dove è stata presentata la donazione. Il diplomatico, il console Yotam Kreiman e il rabbino Chabad Israel Uzan sono stati accolti calorosamente dall'imam, Kabir Muhammad Adam, riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". L'iniziativa è stata lanciata con il titolo "Ama il tuo prossimo come te stesso - Dalla comunità ebraica alla comunità musulmana in Nigeria". "Durante la visita dei campi profughi e dell'orfanotrofio, ho espresso la mia speranza che la lotta contro la pandemia di Covid-19 finisca presto", ha scritto Ben-Shoshan sul sito web dell'ambasciata. "Spero di assistere a una direzione degli sforzi dell'umanità per risolvere le sfide del cambiamento climatico, della povertà e della crisi idrica che ci riguarda tutti", ha concluso il diplomatico. (Res)