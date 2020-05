© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 9.10 di questa mattina in via Fratelli di Dio, zona Baggio, è stato trovato il cadavere di una persona di circa 70 anni nel lago del parco delle cave. Il corpo era sommerso e, fanno sapere da Areu, era in acqua da diverso tempo. L'ipotesi è quella di un suicidio o di un malore che provocato la caduta in acqua. Sono intervenuti i vigili del Fuoco e la polizia locale. (Rem)