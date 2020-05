Tunisia: emiro del Qatar rinnova a Saied invito a visitare il suo paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha rinnovato il proprio invito a visitare il paese del Golfo al presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, nel corso di un colloquio telefonico. Stando a un comunicato della presidenza tunisina, i due si sono scambiati gli auguri per la fine del Ramadan e l'emiro ha inviato Saied in Qatar. Il presidente tunisino ha ringraziato nuovamente il Qatar per aver donato al paese nordafricano un ospedale da campo installato in tempi record a Kebil, aggiungendo che la Tunisia mette a disposizione del Qatar tutti i propri mezzi in accordo con la fratellanza sincera tra i rispettivi popoli. (Tut)