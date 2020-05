Ungheria: premier Orban, sentenza CgUe su zone di transito è pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) sulle zone di transito lungo il confine ungherese è pericolosa, ma Budapest chiuderà comunque le suddette zone. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nella sua consueta intervista del venerdì all'emittente "Radio Kossuth". La sentenza "è pericolosa non soltanto dal punto di vista dell'Ungheria, ma per tutta l'Europa, perché non difendiamo solamente i nostri confini, ma anche quelli europei", ha detto il premier. La settimana scorsa la CgUe ha stabilito che il trattenimento dei richiedenti asilo nelle zone di transito al confine con la Serbia in attesa che le loro domande d'asilo siano esaminate viola il diritto comunitario. Orban spiega che d'ora in poi se qualcuno vorrà chiedere asilo all'Ungheria dovrà raggiungere l'ambasciata a Belgrado o qualche altra rappresentanza diplomatica ungherese, fare domanda là e "attendere da qualche parte fuori dai confini e in nessun caso nel territorio ungherese". (segue) (Vap)