Ungheria: premier Orban, sentenza CgUe su zone di transito è pericolosa (2)

- Per il premier ungherese è una soluzione peggiore per i migranti rispetto a quella precedente, "ma poiché i burocrati europei così vogliono, allora esaudiamo i loro desideri". "Non vogliamo creare problemi ai vicini, li vogliamo piuttosto aiutare. Se la Serbia ci chiede aiuto nella difesa delle frontiere siamo pronti a partire domani. Assistiamo volentieri perché la situazione migratoria va risolta non danneggiandosi a vicenda ma piuttosto attraverso la collaborazione centroeuropea". Sul perdurante scontro con Bruxelles, Orban dice che i suoi burocrati "sono tenuti in pugno da Soros". Le persone che occupano gli organi decisionali europei "hanno una mandato chiaro: a loro serve una crisi migratoria. Se ci sarà una crisi migratoria i governi si troveranno nei guai e avranno bisogno di credito". (Vap)