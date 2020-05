Trasporto aereo: compagnia T'Way annuncia l'avvio di collegamenti con la Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo low-cost T'Way con sede a Seul, in Corea del Sud, avvierà nel prossimo periodo dei voli di collegamento verso alcune destinazioni della Croazia. Secondo la stampa croata, che rilancia quanto riportato dal quotidiano "Korea Times", la compagnia aerea ha ricevuto l'autorizzazione in tal senso dal ministero dei Trasporti di Seoul. Il ministero sudcoreano prevede che le compagnie aeree possano utilizzare le autorizzazioni per le nuove rotte solo dopo che la Corea del Sud e le autorità straniere per l'aviazione civile abbiano raggiunto un accordo per la sicurezza sanitaria nel contesto della pandemia da coronavirus. Secondo la stampa croata, il piano di T'Way prevede dei voli per la Croazia a partire dalla seconda metà dell'anno con una cadenza di 4 volte alla settimana. T'way Air è stata fondata nel 2010 e attualmente possiede una flotta di 28 aeromobili Boeing 737-800 con cui copre un totale di 38 destinazioni nazionali e internazionali. (Seb)