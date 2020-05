Commercio: Raggi, delibera suolo pubblico nostra ricetta rilancio tessuto produttivo Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più spazio subito per i dehors delle attività commerciali, turistiche e di ristorazione, oltre all'esonero dal canone di occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020. "È una delle nostre ricette per rilanciare il tessuto produttivo di Roma: ampliare gli spazi esterni a disposizione dei locali consentirà di bilanciare la riduzione di quelli interni, dovuta all'obbligo di distanziamento fisico". Così, in una nota, il sindaco di Roma Virginia Raggi che ha approvato nella notte la delibera per l'ampliamento del suolo pubblico per bar e ristoranti. "Una soluzione rapidissima, considerato che prima l'iter delle concessioni poteva durare mesi e mesi, soprattutto nell'area del Centro Storico. Sosteniamo la ripartenza di queste attività e le persone che vi lavorano, sempre nel rispetto della pubblica sicurezza e della tutela del patrimonio artistico capitolino", aggiunge la prima cittadina di Roma. "Si sostanzia oggi il risultato di un mese di intenso lavoro, a dimostrazione del supporto al tessuto produttivo. Dalle aperture in termini di concessioni, fino alla sburocratizzazione e velocizzazione dei processi, lavoriamo senza sosta per dare ristoro alle attività economiche colpite da quest'emergenza senza precedenti. Il mio particolare ringraziamento va alla soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (Mibact) oltre che alla sovrintendenza capitolina e alla nostra Polizia locale, che con professionalità ed efficienza hanno collaborato alla semplificazione dei criteri necessari", commenta Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale. (Com)