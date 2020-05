Regno Unito: oltre mille euro di multa per viaggiatori non rispettano quarantena all'arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno britannico Priti Patel ha ribadito che i viaggiatori internazionali dovranno pagare 1.116 euro di multa se non rispetteranno la quarantena di due settimane al loro arrivo nel Regno Unito. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", Patel renderà pubblici i dettagli del programma di quarantena per chi arriva nel Regno Unito oggi durante la riunione a Downing Street. Ci saranno esenzioni solamente per dottori e autotrasportatori, e l'area comune di viaggio con l'Irlanda non verrà inclusa nel programma relativo alla quarantena. Gli arrivi dalla Francia, invece, non dovrebbero essere esclusi dalla nuova linea guida nonostante fosse stato precedentemente suggerito il contrario. (Rel)