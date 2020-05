Credito: Abi, nuove moratorie su prestiti ammontano a 2,3 milioni di pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) rende noto che le nuove moratorie su prestiti promosse in accordo con le associazioni di categoria e scaturite dalla legge ammontano a 2,3 milioni di pratiche, per finanziamenti complessivi pari a 240 miliardi di euro. Di questi, stando al relativo comunicato stampa, più di un milione sono stati chiesti da imprese e 1,2 milioni da famiglie. In termini di importi, prosegue la nota, il lavoro delle banche ha prodotto l’accoglimento dell’80 per cento delle domande di moratorie, mentre il 19 per cento è attualmente in corso di esame e un tasso di non accoglimento pari a solo un punto percentuale. Stando al comunicato, all’impegno delle banche si assommano anche le domande di nuova liquidità inviate dalle banche al Fondo di garanzia nel corso dell’ultimo mese, che al 21 maggio si sono attestate a 329 mila, per finanziamenti richiesti di circa 15 miliardi di euro. Le richieste fino a 25 mila euro sono salite a 295 mila totale per un importo complessivo che supera i sei miliardi. (Com)