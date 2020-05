Commercio: +35 per cento suolo pubblico per bar e ristoranti e stop a Cosap per 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato nella notte la delibera, attesa da giorni, e che consente ai titolari di bar e ristoranti di ampliare, o richiedere ex novo, una superficie di suolo pubblico per collocare tavolini e de hors e che cancella fino alla fine del 2020 il pagamento del Canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap). Bar e ristoranti potranno ampliare del 35 per cento l’occupazione di suolo pubblico che già hanno, oppure – laddove non l’abbiano mai richiesta – potranno farlo ottenendo il 35 per cento di Osp rispetto alla superficie del locale. Le domande, corredate di planimetria, potranno essere presentate telematicamente al Municipio di competenza e varrà il principio dell’autocertificazione: i successivi controlli accerteranno il rispetto dei parametri e laddove fossero riscontrate difformità il commerciante avrà 7 giorni di tempo per rimuovere tavolini o altri arredi. (segue) (Rer)