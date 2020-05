Commercio: +35 per cento suolo pubblico per bar e ristoranti e stop a Cosap per 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i locali che non potranno collocare i tavolini nelle immediate vicinanze è permesso di richiedere la Osp a una distanza massima di 25 metri da fronte esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari. Sullo stesso modello della delibera di giunta, che ha efficacia immediata, l’assessore allo Sviluppo economico e Commercio di Roma, Carlo Cafarotti, ha elaborato anche una proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea capitolina che prevede la Osp anche per le strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. Il provvedimento di giunta consente ai titolari di bar e ristoranti di potersi allargare fin da subito, il regolamento arriverà in Aula Giulio Cesare invece nei prossimi giorni e per ora è rivolto soltanto agli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande. (Rer)