Scuola: Pittoni (Lega), docenti in cattedra a settembre solo con assunzione da graduatoria

- L'assunzione dei docenti da graduatoria è uno dei canali di reclutamento della scuola: lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega. "Dal M5s si continua ad affermare che l'assunzione da graduatoria sarebbe fuori dalla Costituzione. Suggerisco di studiare la Costituzione e la Scuola, prima di esporsi. L'assunzione da graduatoria - prosegue la nota - è uno dei due canali di reclutamento in vigore da decenni. E nell'attuale emergenza è l'unico modo per rispettare l'impegno, ormai, della quasi totalità delle forze politiche di garantire agli studenti gli insegnanti definitivi dall'inizio del prossimo anno scolastico". (Com)