Ecuador: liquidazione società pubbliche genererà 350 milioni di dollari di risparmio quest'anno

- La chiusura e ristrutturazione di otto società pubbliche in Ecuador, annunciata questa settimana dal governo di Lenin Moreno, genereranno per lo stato un risparmio di 350 milioni di dollari quest’anno. Lo rende noto l’agenzia governativa di coordinamento delle imprese pubbliche (Emco). Tra le imprese incluse nel programma c’è la compagnia aerea di bandiera Tame, Ferrovie dell’Ecuador e l’impresa pubblica di comunicazione. La Emco ha stimato che sono almeno 250 i beni delle società che potranno essere venduti per saldare i debiti nel processo di liquidazione, mentre sono previsti 40 milioni di dollari in indennizzi per gli oltre tremila impiegati che saranno liquidati nel piano di ristrutturazione. (segue) (Mec)