Ecuador: liquidazione società pubbliche genererà 350 milioni di dollari di risparmio quest'anno (4)

- Il paese ha chiuso il 2019 con una crescita dello 0,1 per cento. La previsione è in linea con la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19". Secondo la Bm l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, unita alla crisi dei prezzi del petrolio, costerà all'economia dell’Ecuador una perdita di 6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 2020. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil ecuadoriano del 3,2 per cento nel 2021 e del 1,5 nel 2022. La Banca mondiale segnala anche un incremento del debito in rapporto al Pil del 60,2 per cento nel 2020, rispetto al 49,6 per cento del 2019. (Mec)