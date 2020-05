Scuola: Vacca (M5s), no al reclutamento per titoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo la modalità concorsuale già avviata consentirà le assunzioni di docenti già a settembre. Lo dichiara Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Con il Movimento 5 Stelle al governo si è finalmente aperta la stagione delle assunzioni e delle stabilizzazioni dei precari: arretrare farebbe male a tutta la categoria dei docenti e agli studenti stessi, che hanno diritto a ricevere la migliore istruzione possibile", si legge in una nota. "Solo la modalità concorsuale già avviata consentirà le assunzioni di docenti già a settembre, oltre a garantire il rispetto del dettato costituzionale e dei principi di qualità e merito. Non esistono alternative valide, per questo ribadiamo il nostro convinto "no" al reclutamento per titoli: la scuola e i tanti precari storici non possono più aspettare", ha spiegato Vacca. (segue) (Com)