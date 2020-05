Scuola: Vacca (M5s), no al reclutamento per titoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'altra parte la pandemia utilizzata come argomento per chiedere un reclutamento per titoli non può convincere: riaprono i ristoranti e i locali, presto lo faranno anche i cinema e i teatri rispettando le norme di sicurezza, perché lo stesso non potrebbe accadere per i concorsi?", prosegue Vacca. "Che la salute dei cittadini sia considerata prioritaria, letteralmente, da questo Governo è impossibile negarlo, considerando la tempestività e la rigidità delle misure intraprese per la protezione della popolazione". L'esponente del M5s aggiunge: "Esattamente come per tutti gli altri settori e tutte le altre attività", sottolinea il capogruppo, "anche per i concorsi terremo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, se diventasse necessario, metteremo in campo altre soluzioni, già individuate, mantenendo sempre centrale la sicurezza dei candidati. Ma solo ed esclusivamente in quel caso: la nostra posizione rimane quella di una selezione regolare, trasparente e che abbia effetti immediati attraverso le immissioni in ruolo dei docenti", conclude Vacca. (Com)